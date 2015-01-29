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29 января 2015, 19:54

Движение в районе Земляного вала затруднено из-за ДТП

дороги движение заторы трафик

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В настоящий момент движение на Садовом кольце в районе улицы Земляной вал, 48 сильно затруднено, сообщает "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Перекрыты три левых полосы на внешней стороне и одна левая полоса на внутренней стороне Садового кольца. Водителям рекомендуется использовать маршруту объезда.

В частности, при движении по внешней стороне Садового кольца: съезд с Садового кольца на Николоямскую набережную или Николоямскую улицу, далее поворот на Костомаровский переулок и последующее движение до Садового кольца.

При движении по внутренней стороне Садового кольца: съезд с Садового кольца на улицы Покровка или Воронцовское поле, далее поворот на Покровский бульвар, затем поворот на Берниковскую набережную и последующее движение до Садового кольца.

При этом в ЦОДД предупреждают, что заторы на этом участке сохранятся и после вечернего "часа пик".

Ранее M24.ru сообщало, что пять автомобилей столкнулись на Садовом кольце, один человек погиб. Авария произошла в четверг в 16.20 на улице Земляной вал, 48.

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