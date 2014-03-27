Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

27 марта 2014, 21:31

Движение транспорта ограничат ночью на пересечении Можайки и МКАД

дороги строительство транспорт развязки движение эстакады наземный транспорт Можайское шоссе

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение транспорта ограничат во время строительства развязки на пересечении Можайского шоссе и МКАД, сообщает на своей страничке в микроблоге информационный центр столичного департамента транспорта.

Так, по внешней стороне МКАД нельзя будет проехать с 02.00 до 04.30 27 марта, на внутренней - с 02.00 до 03.30 25 мая.

Ссылки по теме

Отметим, новая развязка возводится параллельно существующему основному путепроводу через МКАД. Она призвана обеспечить движение транспорта через МКАД параллельно основному ходу и через левоповоротные съезды на кольцевую дорогу. Движение транспорта будет организовано по трем полосам.

Согласно плану реконструкции развязки, предстоит построить четыре новых эстакады съезда суммарной длиной почти 1,4 километра, направленные правоповоротные съезды, более 5,5 километра боковых проездов, переходно-скоростных полос, реконструировать существующие съезды. Также будет построено два надземных пешеходных перехода через МКАД и Минское шоссе и один подземный переход через Можайское шоссе.

Полностью работы будут закончены до конца 2014 года.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать