Движение транспорта ограничат ночью на пересечении Можайки и МКАД

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Движение транспорта ограничат во время строительства развязки на пересечении Можайского шоссе и МКАД, сообщает на своей страничке в микроблоге информационный центр столичного департамента транспорта.

Так, по внешней стороне МКАД нельзя будет проехать с 02.00 до 04.30 27 марта, на внутренней - с 02.00 до 03.30 25 мая.

Отметим, новая развязка возводится параллельно существующему основному путепроводу через МКАД. Она призвана обеспечить движение транспорта через МКАД параллельно основному ходу и через левоповоротные съезды на кольцевую дорогу. Движение транспорта будет организовано по трем полосам.

Согласно плану реконструкции развязки, предстоит построить четыре новых эстакады съезда суммарной длиной почти 1,4 километра, направленные правоповоротные съезды, более 5,5 километра боковых проездов, переходно-скоростных полос, реконструировать существующие съезды. Также будет построено два надземных пешеходных перехода через МКАД и Минское шоссе и один подземный переход через Можайское шоссе.

Полностью работы будут закончены до конца 2014 года.