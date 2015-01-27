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27 января 2015, 18:09

ГИБДД просит водителей отказаться от поездок на авто из-за снегопада

дороги ГИБДД пешеходы водители снегопады

Фото: M24.ru

Столичное управление ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов о начавшемся в Москве снегопаде и просит их быть внимательными на дорогах, сообщается на сайте ведомства.

В ГИБДД просят водителей соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, избегать резкого торможения, а также постараться отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.

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Сотрудники дорожной инспекции напоминают и пешеходам о необходимости проявлять осторожность во время перехода проезжей части.

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"В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", - советуют в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, снегопады в столице продлятся до конца недели. Ближе к выходным потеплеет, воздух будет прогреваться до 0 градусов. На прошлой неделе снег в столице шел в течение нескольких дней. За это время выпало около 60 процентов месячной нормы осадков.

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