До 5 сантиметров снега выпадет в Москве за сутки – Бирюков

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За сутки в Москве может выпасть до пяти сантиметров снега, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, вечером 26 ноября выпадет 2-3 сантиметра, а ночью еще 1,5-2 сантиметра снега. В 16.00 коммунальные службы начнут обработку дорог противогололедными реагентами.

Также Бирюков заявил, что тротуары, подходы к станциям метро и остановки общественного транспорта также обработают смесью из противогололедных материалов и щебня.

В связи с погодными условиями департамент транспорта просит автомобилистов отказаться от поездок на личных автомобилях – в вечерние часы в городе похолодает, на дорогах может образоваться гололедица.

Как сообщалось ранее, к вечеру вторника в Москву придет первая метель. Синоптики предупреждают москвичей о резком похолодании. Тем, кто не успел поменять резину, стоит поторопиться.