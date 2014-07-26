Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю ограничено

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю закрыто до понедельника

Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю ограничено до 28 июля. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в ГИБДД по Москве.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты следования и выполнять указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее сообщалось, что отныне по Алабяно-Балтийскому тоннелю автомобилистам предписано ездить со скоростью не более 40 километров в час.

В столичном департаменте транспорта пояснили, что решение было принято по техническим причинам. Скоростной режим изменили временно, но сроки действия ограничений не уточняются.

Алабяно-Балтийский тоннель является частью Северо-Западной хорды. Он проходит под Ленинградским проспектом и соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Что касается строительных работ на Алабяно-Балтийском тоннеле, то их завершат до декабря 2014 года. Одностороннее движение по тоннелю было частично запущено в сентябре 2013 года.