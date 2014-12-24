Загруженность столичных дорог в среду вечером достигла 9 баллов

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Заторы на московских дорогах в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение серьезно затруднено на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах. По внешней стороне ТТК свободно можно проехать на отрезке от улицы Мосфильмовская до 2-го Кожуховского проезда. На внутренней стороне ТТК свободный участок наблюдается на отрезке от Рижского вокзала до пересечения с рекой Яузой.

Заторы образовались на Ярославском шоссе, от МКАД до Болшевского шоссе. В пробке длиной 7,5 километра можно потерять 1 час 42 минуты. По внешней стороне Садового кольца можно спокойно проехать от станции метро "Маяковская" до "Баррикадной" и от "Смоленской" до "Октябрьской", по внутренней - от Цветного бульвара до станции метро "Курская" и от "Маяковской" до Курского вокзала.

Пробки также образовались и на нескольких основных вылетных магистралях при движении в сторону области: на шоссе Энтузиастов, Волгоградском, Рязанском, Ленинградском проспекте и Варшавском шоссе.

Самое крупное затруднение на МКАД длиной около 13 километров зафиксировано в северной части внутренней стороны, от пересечения с улицы Саломеи Нерис до Лианозово.

По данным ЦОДД, на этой неделе в городе может образоваться больше заторов, чем обычно. Количество машин на столичных дорогах увеличится в преддверии новогодних праздников.

Перед праздниками москвичи, а также жители Подмосковья и других регионов совершают больше поездок на личном транспорте. Многие жители Подмосковья отправляются в столицу, чтобы купить подарки. Ожидается, что после того, как подготовка к Новому года будет закончена, ситуация на дорогах города улучшится.

"Большую часть дополнительного потока транспортных средств составляют автомобили с государственными регистрационными знаками Московской области, а также других регионов. Прирост трафика, вызванный подготовкой к новогодним праздникам, приводит к дальнейшему ухудшению дорожно-транспортной ситуации по мере приближения праздников", - отметил заместитель руководителя ГКУ "ЦОДД" Александр Поляков.