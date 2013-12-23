Ситуация с трафиком в Москве постепенно будет улучшаться - Собянин

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Ситуация с трафиком в Москве постепенно будет улучшаться, несмотря на рост машин и населения, рассказал Сергей Собянин в интервью журналу The Village.

По его словам, есть экспертное мнение, что в целом ухудшения нет, более того, по МКАД и Бульварному кольцу есть небольшое улучшение ситуации.

"Я с самого начала мог бы сказать: эта проблема не решаема. Самый простой вариант. Ну а что вы хотите? Пробки и пробки, большой город, построен в советское время, дорог очень мало, на такое количество машин они не рассчитаны. И ничего с этим нельзя сделать, пусть будет, как будет. Но мы же говорим по-другому: да, можно решить, да, будем решать. И я уверен, что ситуация с трафиком в Москве будет улучшаться, несмотря ни на что: рост машин, рост населения. Все равно мы будем постепенно решать транспортную проблему. На дорогах будет свободнее", - отметил Собянин.

Кроме того, мэр объяснил и ситуацию относительно возвращение в город огромных торговых центров.

"В центральной части города не нужно строить ни больших торговых центров, ни офисов. Более того, количество торговых площадей в Москве, как это ни парадоксально, значительно меньше, чем в других европейских городах - в два с половиной раза. Их даже меньше, чем в российских городах-миллионерах. При этом в Москве недостает всех форматов торговли: и крупных, и средних, и мелких. А если не строить новые торговые центры, сохранится низкая конкурентная среда, высокие ставки аренды и высокие цены. Строить нужно, другой вопрос - где. Максимально близко и удобно для людей, чтобы не было огромных потоков, которые сегодня движутся за МКАД или в торговые центры в другом районе", - сказал Собянин.