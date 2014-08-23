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23 августа 2014, 11:28

Движение по основному ходу Дмитровского шоссе запустят в 2014 году

дороги эстакады Дмитровское шоссе Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Автомобильное движение по основному ходу Дмитровского шоссе в районе деревни Виноградово запустят в 2014 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что движение будет запущено по развязке Дмитровского шоссе со МКАДом по двум эстакадам . "Есть третья эстакада, часть которой находится на территории Москвы, часть - в московской области", - приводит слова заммэра Агентство "Москва".

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Напомним, что на участке реконструкции Дмитровского шоссе от Долгопрудненской развязки до деревни Грибки строятся две эстакады общей протяженностью 880 метров.

16 июня открылось движение по еще одной эстакаде - на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Это левоповоротная эстакада с Дмитровского шоссе при движении из области на внутреннюю сторону МКАД (в направлении Алтуфьевского шоссе).

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