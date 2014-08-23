Движение по основному ходу Дмитровского шоссе запустят в 2014 году

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Автомобильное движение по основному ходу Дмитровского шоссе в районе деревни Виноградово запустят в 2014 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что движение будет запущено по развязке Дмитровского шоссе со МКАДом по двум эстакадам . "Есть третья эстакада, часть которой находится на территории Москвы, часть - в московской области", - приводит слова заммэра Агентство "Москва".

Напомним, что на участке реконструкции Дмитровского шоссе от Долгопрудненской развязки до деревни Грибки строятся две эстакады общей протяженностью 880 метров.

16 июня открылось движение по еще одной эстакаде - на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Это левоповоротная эстакада с Дмитровского шоссе при движении из области на внутреннюю сторону МКАД (в направлении Алтуфьевского шоссе).