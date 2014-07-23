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23 июля 2014, 11:54

Объявлен конкурс на реконструкцию участка Мичуринского проспекта

дороги реконструкция бизнес Мичуринский проспект конкурс

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент по конкурентной политике объявил открытый конкурс на реконструкцию Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе, передает пресс-служба ведомства.

Дорожные работы на 7 км Мичуринского проспекта, 0,5 км Озерной улицы и 5,2 км Боровского шоссе затронут районы Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, а также Ленинский район Подмосковья в зоне пешеходного перехода у МКАД.

В ходе дорожно-строительных работ будут расширены проезжие части и устроены новые местные проезды общей длиной 3,5 километра. Кроме того, на участке появятся три новых подземных и пять наземных пешеходных переходов. Обустроят там и велодорожку протяженностью 13,5 километров.

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Все работы предстоит провести за два года и четыре месяца, подрядчика выберут 28 августа 2014 года. На подрядные работы из городского бюджета могут выделить около 230 млн рублей.

Напомним, что 7 июля Сергей Собянин открыл для движения транспорта эстакаду на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД. С открытием участка дороги движение здесь должно ускориться на 25%.

Длина новой эстакады составляет 414 метров. Во время дорожных работ ремонтники уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили барьерные ограждения. Одновременно с эстакадой открыт путепровод, куда переведут движение до окончания реконструкции всей развязки.

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