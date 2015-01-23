Движение по Таганскому тоннелю ограничили до 31 марта

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Движение по Таганскому тоннелю будет ограничено до 31 марта. Закрыты одна полоса на внешней и одна - на внутренней стороне трассы, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

Движение по тоннелю ограничили из-за проведения капитального ремонта.

Фото: dt.mos.ru

Напомним, до 1 февраля запрещен проезд по участку Большого Тишинского переулка, от дома №24 до дома №44/30. На этом участке демонтируют башенный кран.

До 20 мая закрыто по одной полосе на 2-й Прядильной улице и на участке Измайловской площади, от дома №9, корпус 1 до дома №11.

Ранее M24.ru сообщало, что до 10 апреля департамент транспорта ограничит движение на улицах Флотская и Сенежская в САО. Ограничение связано с реконструкцией газопровода по одной полосе проезжей части в районе дома №86 по улице Флотская и домов №№1/9, 4 и 80/7 по улице Сенежская.

На юго-западе Москвы с 25 января по 26 марта нельзя будет проехать по одной полосе проезжей части в районе дома №27/14 и дома №22, корпус 1 по улице Одесская. Ограничение также связано с ремонтом газопровода.