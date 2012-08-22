Живые изгороди появятся вдоль московских магистралей

ИТАР-ТАСС

В проекте новой схемы озеленения столицы прописано, что на кольцевых автодорогах и вылетных магистралях появятся живые изгороди. Конструкции "зеленых стен" вдоль автострад могут обойтись московским властям в миллионы рублей, подсчитали эксперты.

Чиновники пока не решили, какие именно растения будут использованы в качестве декорации и какого размера должны быть эти "сооружения". Однако от специалистов отрасли уже поступают предложения об использовании решетки и арки шириной около 5 метров и высотой не более 3 метров, пишут "Известия".

"Для этого подойдут однолетние лиана ипомея и вьющиеся цветы календулы, а также многолетний девичий виноград", - заявил гендиректор компании "Искусство земли" Владислав Потапов.

Такие конструкции, по его мнению, можно ставить только в том случае, если они не мешают чтению дорожных знаков.

Согласно проектной декларации, конструкции вертикального озеленения появятся на Ленинградском, Волоколамском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов; а также на перекрестках и развязках МКАД и Третьего транспортного кольца.

Напомним, в Москве разработана отраслевая схема озеленения столицы до 2025 года, согласно которой в ближайшие три года на крышах станций метро и пригородных поездов появятся сады.