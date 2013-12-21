Дептранс предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах

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Департамент транспорта просит водителей отказаться от поездок на личных автомобилях в связи со сложными погодными условиями и ухудшением ситуации на дорогах.

"Ожидается налипание снега на провода и деревья, а также гололед и ветер с порывами до 17 м/с", - сообщает пресс-служба ведомства.



В случае, если выехать в город на собственной машине все-таки необходимо, сотрудники Дептранса просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких торможений.

Напомним, Снегопад в московском регионе продлится все выходные. Температура воздуха в столице сегодня около ноля, по области - от минус 4 до плюс одного. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление в норме.