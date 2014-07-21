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21 июля 2014, 09:48

В двух округах Москвы и на МКАД ограничат проезд из-за дорожных работ

дороги транспорт ремонтные работы подземные переходы ограничения движения

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за дорожных работ в двух округах Москвы и на МКАД ограничат движение, передает пресс-служба департамента транспорта.

Так, на улице Миклухо-Маклая из-за строительства подземных переходов будет ограничено движение: по 31 октября – в районе дома №17 (участок 1), по 27 июля – в районе дома №29 (участок 3) и также по 27 июля – в районе пересечения с улицей Введенского (участок 4).

Фото: dt.mos.ru

Добавим, что с 1 по 7 июля был частично перекрыт проезд на пересечении улицей Академика Опарина (участок 2).

Фото: dt.mos.ru

Кроме того, из-за ремонта на Электрозаводском мосту до 5 сентября закрыта для проезда одна полоса (участок 1), а с 25 июля по 5 сентября перекроют полосу на Сходненском мосту (участок 2).

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