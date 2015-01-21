Движение транспорта в САО ограничат из-за реконструкции газопровода

Фото: ТАСС / Вадим Жернов

С 21 января по 10 апреля ограничат движение транспорта на улицах Флотская и Сенежская в САО.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ограничение связано с реконструкцией газопровода по одной полосе проезжей части в районе дома 86 по улице Флотская и дома 1/9, 4 и 80/7 по улице Сенежская.

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы



Ранее сообщалось об ограничении движения на двух участках Одесской улицы на юго-западе Москвы. С 25 января по 26 марта нельзя будет проехать по одной полосе проезжей части в районе дома 27/14 и дома 22, корпус 1 по улице Одесская. Ограничение также связано с ремонтом газопровода.