Движение трамваев на Абельмановской улице восстановлено

Трамвайную пробку на Абельмановской улице ликвидировали

Трамвайную пробку на Абельмановской улице ликвидировали. Все маршруты, проходящие по этому участку, вернулись к обычному режиму работы, сообщает телеканал "Москва 24".

Накануне причиной транспортного коллапса у Покровского женского монастыря стала ошибка строителей. Они повредили водопроводную трубу.

В результате потоки хлынули на проезжую часть. Помимо транспортных неудобств строительная ошибка привела и к бытовым последствиям. Без водоснабжения остались три дома. Ликвидировали последствия специалисты Мосводоканала.

С перебоями ходили трамваи маршрутов №№ 12, 35, 43 и 46.

Как сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин, подрядчики нарушили регламент проведения работ, не пригласив специалиста Мосводоканала.