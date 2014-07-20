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Москва 24

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20 июля 2014, 11:26

Движение трамваев на Абельмановской улице восстановлено

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Трамвайную пробку на Абельмановской улице ликвидировали

Трамвайную пробку на Абельмановской улице ликвидировали. Все маршруты, проходящие по этому участку, вернулись к обычному режиму работы, сообщает телеканал "Москва 24".

Накануне причиной транспортного коллапса у Покровского женского монастыря стала ошибка строителей. Они повредили водопроводную трубу.

В результате потоки хлынули на проезжую часть. Помимо транспортных неудобств строительная ошибка привела и к бытовым последствиям. Без водоснабжения остались три дома. Ликвидировали последствия специалисты Мосводоканала.

С перебоями ходили трамваи маршрутов №№ 12, 35, 43 и 46.

Как сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин, подрядчики нарушили регламент проведения работ, не пригласив специалиста Мосводоканала.

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