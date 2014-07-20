В центре Москвы из-за велопробега перекроют ряд улиц и бульваров

В центре столицы из-за велопробега ограничат движение

В центре столицы с 11.00 до 15.00 будет ограничего движение автомобилей из-за проведения велопробега, сообщает в воскресенье, 20 июля, телеканал "Москва 24".

В частности проезд будет закрыт по улицам Ильинка, Моховая, Солянка, Воздвиженка, Васильевскому Спуску, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Никитскому, Тверскому, Страстному, Петровскому, Рождественскому, Чистопрудному, Покровскому, Сретенскому и Яузскому бульварам, Солянскому, Лубянскому и Политехническому проездам, а также по Новой площади и Ветошному переулку.

Кроме того с 12.00 и до окончания велопробега автобусы, троллейбусы и трамваи по этим улицам будут ходить с увеличенными интервалами.

В велопробеге могут принять участие все желающие. Для тех, у кого нет двухколесного транспорта, в Ветошном переулке будет открыт велопрокат. На время пробега здесь можно будет арендовать велосипед.

Сбор участников стартует в 10 утра на улице Ильинке у ГУМа.

Маршрут велопробега пройдет по Гоголевскому, Никитскому, Тверскому, Петровскому и Покровскому бульварам. Затем по улицам Солянке и Варварке велосипедисты вернутся к ГУМу. Протяженность пробега - 10 километров.

Каждый участник мероприятия получит нагрудный номер и схему проезда. Пять участников, которые первые доедут до финиша в дальнейшем примут участие в розыгрыше призов, в числе которых велосипеды и экипировка.