На Одесской улице ограничат движение из-за ремонта газопровода

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С 25 января по 26 марта из-за ремонта будет ограничено движение транспорта на двух участках Одесской улицы на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Нельзя будет проехать по одной полосе проезжей части в районе дома 27/14 и дома 22, корпус 1 по улице Одесская.

Кроме того, движение транспорта по участкам улицы Сенежская и улицы Флотская будет ограничено с 21 января по 10 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Как уточняется, движение ограничат из-за реконструкции газопровода по одной полосе проезжей части в районе дома 86 по улице Флотская и дома 1/9, 4 и 80/7 по улице Сенежская.