Участок Фрунзенской набережной закроют для движения 19 декабря

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Движение по участку Фрунзенской набережной будет перекрыто 19 декабря в связи с проведением расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.

Движение будет перекрыто как для автомобилей, так и для общественного транспорта, отметили в ведомстве. Речь идет об отрезке набережной от пересечения с улицей 2-я Фрунзенская до улицы Тимура Фрунзе.

Кроме того, троллейбус №79 будет ходить от Савеловского вокзала до станции метро "Парк культуры" и далее по Даниловской площади по маршруту троллейбуса №10.

Фото: twitter.com/dtroad

Напомним, в Таганском районе столицы из-за реконструкции зданий и проведения в них коммуникаций более чем на два месяца ограничено движение автомобилей. Так, с 10 декабря 2014 года по 20 февраля 2015 года транспорт не сможет проехать по одной полосе в переулке Обуха и на улице Воронцово поле.