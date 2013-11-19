Москвичам советуют отказаться от поездок на автомобиле в ближайшие дни

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Департамент транспорта и ГИБДД сообщают об ухудшении погодных условий в Москве и рекомендуют горожанам отказаться от поездок на личных автомобилях в ближайшие дни.

"Просим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и заранее рассчитывать время в пути", - отмечает пресс-служба департамента.

Согласно сообщению, с 13.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами свыше 15 метров в секунду и постепенное понижение температуры. В связи с этим возрастает вероятность образования наледи на дорогах.

В ГИБДД отмечают, что автолюбителям следует с особой осторожностью ехать по эстакадам, мостам и путепроводам. Также водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров или торможения.

Отметим, что температура в течение недели будет постепенно понижаться. При этом к среде в столичный регион вернутся тучи, и увеличится вероятность осадков.