Четыре подземных перехода построят на улице Миклухо-Маклая

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На улице Миклухо-Маклая построят четыре подземных перехода. Они появятся на пересечении с улицами Введенского и Академика Опарина, а также в районе домов №№ 17 и 29. Конкурс на их строительство объявил столичный департамент по конкурентной политике.

Согласно документам техзаказа, переходы оборудуют для маломобильных граждан – в них установят пандусы и поручни, а на ступени нанесут желтое тактильное покрытие. Стены переходов облицуют керамогранитом, а наружные поверхности сходов – гранитом.

На строительство четырех подземных переходов из бюджета планируют выделить около 290 миллионов рублей. Работы должны занять от 3 до 5 месяцев.