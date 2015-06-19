Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 09:41

Город

Движение на юге города ограничат из-за музыкального фестиваля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

20 и 21 июня на юге города ограничат движение из-за проведения Международного музыкального фестиваля "Усадьба Jazz", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, одна полоса проезжей части будет закрыта на улице Луганская от метро "Царицыно" до Новоцарицынского шоссе. Также будет закрыта одна полоса Новоцарицынского шоссе по направлению движения от улицы Тюрина до Шипиловского проезда.

Ограничения будут действовать с 08.00 до 23.59.

Фото: dt.mos.ru

Напомним, в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением 37-го Московского международного кинофестиваля.

19 и 26 июня с 09.00 до 23.59 будут перекрыты Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара и Большой Путинковский переулок от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

Кроме того, 19 и 26 июня с 16.00 до окончания мероприятия троллейбусы № 3 будут следовать от остановки "Долгоруковская улица" до Самотечной площади вместо Трубной площади. С 17.00 до окончания мероприятия остановка "Пушкинская площадь" для маршрутов троллейбуса № 15, 31 и автобуса № 015 временно отменяется.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
дороги транспорт ограничение движения ограничения движения трафик

