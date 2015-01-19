Столичных водителей предупреждают о гололеде на дорогах

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Будущей ночью температура воздуха в столичном регионе серьезно снизится. На дорогах возможно образование гололеда, сообщает пресс-служба подмосковного управления ГИБДД.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Напомним, потепление в Москве заканчивается: в середине недели будет уже до -16. В дальнейшем синоптики прогнозируют, что похолодание продолжится: в конце января столбики термометров могут опуститься до отметки в -22 градуса.

При этом в городе будет солнечно и без осадков.

Первая половина января оказалась нетипично снежной - в городе выпало более месячной нормы осадков. Это создало серьезные затруднения движения, пик которых пришелся на 11-12 января.

К концу января ситуация на дорогах Москве ухудшится, прогнозируют в ЦОДД. В столичном регионе ожидается снегопад и отрицательные значения температуры, что может повлечь рост числа ДТП.

Примечательно, что февраль обещает быть сравнительно теплым: согласно прогнозам, температура не опустится ниже -18.