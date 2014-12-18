Ограничения движения на Волоколамском шоссе не были согласованы - ЦОДД

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На Волоколамском шоссе введены несогласованные ограничения движения, это стало причиной ухудшения дорожно-транспортной ситуации на магистрали, сообщили M24.ru в ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

В настоящий момент на Волоколамском шоссе в районе дома №108, 106, 104 ограничено движение транспорта в обоих направлениях, в обе стороны движение осуществляется только по двум крайним правым полосам. На этом участке на проезжей части дороги ведутся работы по строительству транспортной развязки, подрядчиком выступает компания "ГлавСтройГрупп".

Однако данное перекрытие не было согласовано с департаментом транспорта и ЦОДД. Соответственно, при организации временной схемы дорожного движения не было проведено транспортное моделирование, анализ транспортных потоков, а также не была согласована временная схема организации движения.

В ходе проверки ЦОДД выявил серьезные нарушения. В частности, не нанесена временная дорожная разметка, не обеспечены должным образом временные ограждения. Эти факторы привели к резкому ухудшению дорожно-транспортной ситуации на магистрали.

Так, утром и вечером в часы пик на этом участке возникают серьезные затруднения. Кроме того, под угрозой безопасность граждан, так как повышен риск возникновения ДТП.

ЦОДД в настоящий момент начал работу с подрядчиком, отвечающим за введение ограничений. В ведомстве просят водителей быть внимательными на этом участке дороги, и, по возможности, ограничить поездки по данной магистрали до выяснения всех обстоятельств.

Ранее M24.ru сообщало, что департамент строительства приступил к реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до канала имени Москвы. Завершить работы планируют к концу 2015 года.

Планируется реконструировать почти 1,2 километра Волоколамского шоссе. Проезжую часть расширят до пяти полос движения в каждом направлении, а на промежутке от выезда со стадиона "Спартак" по проектируемому проезду №5219 в направлении центра дорога увеличится до шести полос. Кроме того, вдоль Волоколамского шоссе и местных проездов обустроят тротуары шириной три метра.

Кроме того, реконструкция участка Волоколамского шоссе от Пехотной улицы до Ленинградского шоссе начнется в 2015 году.

Проект предполагает реконструкцию автомобильного и трамвайного путепроводов через железную дорогу, расширение участков Волоколамского шоссе с трех до пяти полос, а также строительство местных проездов вдоль трассы общей протяженностью 680 метров и переустройство двух подземных переходов.