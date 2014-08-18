Количество нерегулируемых переходов надо минимизировать - Святенко

Инна Святенко - о повышении безопасности на дорогах Москвы

В Москве необходимо минимизировать количество нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала депутат Мосгордумы Инна Святенко.

"Очень важно, чтобы количество нерегулируемых пешеходных переходов там, где в контакт вступает и пешеход и автовладелец, важно, чтобы эти места были минимизированы. Поэтому и совершается большое количество рейдов ЦОДД. Есть региональная программа "Безопасные дороги", в рамках которой везде, где можно будут оборудованы подземные переходы, "воздушные" переходы или регулируемые наземные переходы", - отметила она, добавив, что для безопасности горожан, светофоры в Москве оборудуются яркими световыми сигналами.

По ее словам, ежегодно в России на дорогах погибает 35 тысяч человек, 250 тысяч человек становятся инвалидами. Инна Святенко подчеркнула, что наряду с повышением безопасности дорожного движения, необходимо поднимать культуру граждан в плане ПДД. Она добавила, что родители должны самостоятельно прививать своим детям такую культуру.

Напомним также, что в этом году московские власти планируют оснастить светофорами 600 нерегулируемых переходов. Для 250 столичных перекрестков закупят 1 тысячу временных передвижных светофоров. Еще 740 светофоров оборудуют табло отсчета.