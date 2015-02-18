На южном участке Северо-Западной хорды возведены опоры разворотной эстакады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Строители возвели опоры разворотной эстакады на южном участке Северо-Западной хорды, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента строительства. Эстакада располагается за мостом через реку Сетунь, на котором сейчас также монтируют несущие конструкции.
Кроме того, уже забетонировано 7 из 9 опор развязки на пересечении Сколковского шоссе, Витебской улицы и Вяземской улицы. Параллельно рабочие строят в этом районе 3 подземных пешеходных перехода и перекладывают инженерные коммуникации.
Отметим, все перечисленные работы входят в 4 этап строительства южного участка Северо-западной хорды. Он предусматривает строительство и реконструкцию дорог в районе Сколковского и Можайского шоссе, а также Рябиновой, Вяземской и Витебской улиц.
Южный участок Северо-Западной хорды. Фото: ds.mos.ru
К окончанию 4 этапа здесь должны завершить следующие работы:
- построить транспортную развязку на пересечении Сколковского шоссе, Витебской и Вяземской улиц;
- построить разворотную эстакаду за мостом через реку Сетунь со стороны улицы Рябиновая;
- возвести мост через реку Сетунь;
- расширить проезжую часть на Витебской улице и на Сколковском шоссе;
- создать заездные карманы на остановках на Вяземской улице;
- установить шумозащитные экраны;
- построить три подземных пешеходных перехода;
- переустроить старые и проложить новые инженерные коммункации.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство Северо-Западной хорды планируется завершить к 2016 году.
В августе субподрядная организация "Космос", которая занималась строительством дороги, попала в сложную финансовую ситуацию. Городские власти полностью перепоручили работу генеральному подрядчику "Мостотрест".
Северо-западная хордаБудет проходить от Сколковского до Ярославского шоссе по территории 4 московских округов: Западного, Северо-западного, Северного и Северо-восточного. Таким образом, дорога свяжет юго-западные и северо-восточные районы Москвы и разгрузит центр города.
Планируется, что трасса будет шестиполосной.
Северо-западная хорда на карте Москвы. Фото: Andreykor/ru.wikipedia.org