На южном участке Северо-Западной хорды возведены опоры разворотной эстакады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Строители возвели опоры разворотной эстакады на южном участке Северо-Западной хорды, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента строительства. Эстакада располагается за мостом через реку Сетунь, на котором сейчас также монтируют несущие конструкции.

Кроме того, уже забетонировано 7 из 9 опор развязки на пересечении Сколковского шоссе, Витебской улицы и Вяземской улицы. Параллельно рабочие строят в этом районе 3 подземных пешеходных перехода и перекладывают инженерные коммуникации.

Отметим, все перечисленные работы входят в 4 этап строительства южного участка Северо-западной хорды. Он предусматривает строительство и реконструкцию дорог в районе Сколковского и Можайского шоссе, а также Рябиновой, Вяземской и Витебской улиц.

Южный участок Северо-Западной хорды. Фото: ds.mos.ru



К окончанию 4 этапа здесь должны завершить следующие работы:

построить транспортную развязку на пересечении Сколковского шоссе, Витебской и Вяземской улиц;

построить разворотную эстакаду за мостом через реку Сетунь со стороны улицы Рябиновая;

возвести мост через реку Сетунь;

расширить проезжую часть на Витебской улице и на Сколковском шоссе;

создать заездные карманы на остановках на Вяземской улице;

установить шумозащитные экраны;

построить три подземных пешеходных перехода;

переустроить старые и проложить новые инженерные коммункации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство Северо-Западной хорды планируется завершить к 2016 году.

В августе субподрядная организация "Космос", которая занималась строительством дороги, попала в сложную финансовую ситуацию. Городские власти полностью перепоручили работу генеральному подрядчику "Мостотрест".

Северо-западная хорда Будет проходить от Сколковского до Ярославского шоссе по территории 4 московских округов: Западного, Северо-западного, Северного и Северо-восточного. Таким образом, дорога свяжет юго-западные и северо-восточные районы Москвы и разгрузит центр города. Будет проходить от Сколковского до Ярославского шоссе по территории 4 московских округов: Западного, Северо-западного, Северного и Северо-восточного. Таким образом, дорога свяжет юго-западные и северо-восточные районы Москвы и разгрузит центр города. Планируется, что трасса будет шестиполосной.