Возвращение москвичей с отдыха может осложнить дорожную ситуацию

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На следующей неделе в Москве прогнозируется осложнение дорожно-транспортной ситуации из-за возвращения жителей столицы с отдыха, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"В середине января ожидается существенное увеличение общего количества транспортных средств, передвигающихся по городу. Загруженность дорог постепенно увеличится к концу января", - говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе вновь ожидаются снегопады, которые могут привести к росту числа ДТП, поэтому водителям рекомендуется быть предельно внимательным при совершении поездок, особенно в ночное время.

В ЦОДД отмечают, что в первые рабочие дни после новогодних праздников московские дороги оставались свободными. В праздничные дни из-за снижения интенсивности движения в городе скорость на основных магистралях увеличилась. Так, наименее загруженными магистралями в будние дни на прошлой неделе были МКАД, Ленинградское шоссе и Кутузовский проспект. Средняя скорость здесь составляла 63 км/ч. Наиболее загруженными - Люблинская улица, Щелковское шоссе и Мичуринский проспект. На данных участках автомобилисты передвигались со скоростью не более 37 км/ч.

Напомним, в конце декабря из-за обильных снегопадов Москва неоднократно вставала в многокилометровых заторах.