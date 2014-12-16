Определен победитель конкурса на реконструкцию Волоколамского шоссе

Фото: M24.ru

Определен победитель конкурса на право выполнения подрядных работ на Волоколамском шоссе. Участок трассы от улицы Пехотной до Ленинградского шоссе будет реконструировать ООО "ГлавСтройГрупп", сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Согласно контракту, работы должны быть выполнены не позднее, чем через 18 месяцев после его заключения. Окончательная стоимость реконструкции составила около 4 миллиардов рублей, при этом удалось сэкономить 234 миллиона бюджетных средств, добавили в департаменте.

"ГлавСтройГрупп" перестроит более 300 метров Волоколамского шоссе, более километра проездов и съездов. Также планируется реконструкция автодорожного и трамвайного путепроводов через малое кольцо МЖД. Строители реконструирют также два подземных пешеходных перехода, где будут установлены лифты. Для слабовидящих граждан появится специальное тактильное покрытие.

"Москва в цифрах": Участок Волоколамского шоссе реконструируют

Как сообщили в пресс-службе, после реконструкции дорога сможет пропускать пять полос движения транспорта в каждом направлении. В данный момент движение транспорта на участке организовано по трем полосам в каждом направлении.

На центральной разделительной полосе трассы для обеспечения безопасности установят 647 метров металлических дорожных ограждений. Также барьеры поставят на обочинах для защиты тротуаров.

Шоссе адаптируют для маломобильных групп граждан. На пешеходных переходах уменьшат высоту бордюров и вмонтируют тактильные плиты-указатели для инвалидов по зрению.

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Кроме того, дорогу оборудуют камерами видеонаблюдения и системами автоматического мониторинга транспортных потоков.

Напомним, конкурс на выполнение работ был объявлен в ноябре.

Ранее департамент строительства приступил к реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до канала имени Москвы. Завершить работы планируют к концу 2015 года.

Такое решение приняли в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018. Реконструкция улучшит транспортную доступность стадиона "Спартак".