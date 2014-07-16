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16 июля 2014, 13:17

Автомобилистов просят воздержаться от поездок в район аварии в метро

дороги автомобили транспорт движение наземный транспорт водители

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент транспорта просит москвичей воздержаться от поездок на личных авто в район аварии в метро, чтобы не осложнять дорожную ситуацию и движение компенсационных маршрутов, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время Центром организации дорожного движения зафиксированы затруднения на магистралях, прилегающих к закрытом участку Арбатско-Покровской линии. Скорость снизилась до 7-15 километров в час. Затруднения отмечены на Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар" (в центр), внешней стороне ТТК (от Кутузовского проспекта), улице Ярцевская и Рублевском шоссе в районе станции "Молодежная" (по направлению к Кутузовскому проспекту).

В районе сбоя действует временная выделенная полоса. Движение компенсационных автобусов организовано от Киевского вокзала до станции метро "Молодежная" и обратно по Большой Дорогомиловской улице, Кутузовскому проспекту, Рублевскому шоссе и дублеру, улицам Ярцевская, Ельнинская и Молдавская.

Дополнительные автобусы "М" курсируют с интервалом в 2 минуты между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

Кроме того, проехать к закрытым станциям можно на регулярном наземном городском транспорте. Так, от станции "Славянский бульвар" к "Киевской" следуют автобусы №№ 91, 157, 205, 818 и 840, к станции "Университет" – автобусы № 103, к станции "Филевский парк" – автобусы №№ 139 и 883. Проехать от станции "Парк Победы" к "Киевской" можно на автобусах №№ 91, 157, 205, 818 и 840, а к станциям "Багратионовская" и "Белорусская" – на автобусах № 116.

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Между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" курсируют автобусы №№ 73, 135 и 178, между "Кунцевской" и "Юго-Западной" – автобусы № 688. От станции "Молодежная" к станции "Филевский парк" следуют автобусы №№ 73 и 135, к станции "Октябрьское поле" – автобусы № 691, к платформе Рабочий поселок – автобусы №№ 127 и 757, к платформе Кунцево – автобусы №№ 58, 73 и 190.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. Тяжелораненых доставляли в медучреждения по воздуху, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Добавим, что Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".

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