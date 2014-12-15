На улице Воронцово поле ограничили движение до 20 февраля

Фото: M24.ru

В Таганском районе столицы из-за реконструкции зданий и проведения в них коммуникаций более чем на два месяца ограничено движение автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, с 10 декабря 2014 года по 20 февраля 2015 года транспорт не сможет проехать по одной полосе в переулке Обуха и на улице Воронцово поле.

Фото: dt.mos.ru/

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти намерены разработать новую программу благоустройства улиц.

"Намечена новая программа благоустройства улиц, которая будет включать в себя создание качественного пространства для пешеходов и велосипедов, упорядочение парковки машин, улучшение уличного освещения, ремонт фасадов прилегающих домов. В первоочередном порядке мы займемся улицами с интенсивным пешеходным движением", - заявил Сергей Собянин.