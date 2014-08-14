Движение по Савеловскому путепроводу ограничили до конца сентября

Движение по трем магистралям столицы ограничили до конца сентября из-за проведения ремонтных работ, сообщает в своем Twitter-аккаунте департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Перекрыто по одной полосе на Большом Савеловском путепроводе, путепроводе Рижский-1 – МКАД и Староволынской улице. Ограничения затронули участок Большого Савеловского путепровода, расположенный возле Савеловского вокзала и Бутырской улицы. На перекрытом отрезке Староволынской улицы располагается Очаковский мост.

Фото: twitter.com/DtRoad

Полосы на Большом Савеловском путепроводе и Очаковском мосту перекрыли до 30 сентября, а движение на путепроводе Рижский-1 – МКАД в полную силу заработает на десять дней раньше - то есть уже 20 сентября.