На федеральных трассах Московской области работают 28 пунктов обогрева

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На федеральных трассах Подмосковья развернуты десять мобильных и 18 стационарных пунктов обогрева, в которых специалисты готовы встретить и оказать необходимую помощь водителям и пассажирам автомобилей, сообщает Агентство "Москва".

В составе каждого мобильного пункта обогрева имеются либо теплые палатки, либо вместительный автобус. Стационарные же пункты оборудованы на базе гостиниц, кафе и дорожных комплексов.

Мобильные пункты расположены на трассах М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-1 "Беларусь", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-9 "Балтия", М-10 "Россия".

Стационарные оборудованы на магистралях М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-8 "Холмогоры", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-2 "Крым", М-9 "Балтия", М-10 "Россия".