На Ленинградском шоссе отремонтируют шесть подземных переходов

Рисунок: Москва 24

Столичный департамент строительства до конца года завершит реконструкцию шести подземных переходов на ремонтируемом Ленинградском шоссе.

Как сообщает пресс-служба департамента, будут реконструированы пешеходные переходы в районе домов № 30, 44, 62, 88, 94 и 122.

В ходе реконструкции переходы удлиняют на величину расширения проезжей части. Также переходы оборудуют пандусами или лифтами для инвалидов и пешеходов с детскими колясками. А стены пешеходных переходов отделают керамогранитными плитами с антивандальным покрытием.

Кроме того, подземные переходы оснастили автоматическими системами удаления снега. При попадании снега на лестницы и пандусы автоматически включается отопление пола. Под воздействием тепла снег тает, и образовавшаяся вода стекает в дренажную систему.

Отметим, до конца года откроются новые подземные переходы и на другой реконструируемой магистрали - на Каширском шоссе. Первыми заработают подземные переходы у станции метро "Домодедовская".