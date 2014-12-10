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Город

10 декабря 2014, 21:47

На уборку московских улиц от снега вышло 10 тысяч единиц спецтехники

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Фото: ТАСС/Александр Петров

Сильный снегопад сохранится в московском регионе до утра четверга, на уборку столичных улиц вышло более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик, передает Агентство "Москва".

"За сутки в городе местами выпадет от 8 до 12 см снега, на дорогах образуется сильная гололедица. Коммунальные службы очищают от снега и наледи с последующей обработкой противогололедными материалами улично-дорожную сеть, пешеходные зоны, тротуары, дворовые территории, внутриквартальные проезды, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, объектам соцсферы, потребительского рынка, парковочные места, сходы и съезды с тротуаров на проезжую часть", - сказал Пергаменщик.

"В 23.00 спецтехника проведет сплошное прометание на всю ширину проезжей части объектов улично-дорожной сети с последующей сплошной противогололедной обработкой", - добавил пресс-секретарь.

Он также попросил московских автомобилистов быть предельно внимательными при движении на улицах города, соблюдать ПДД и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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Ранее столичное управление МЧС России предупреждало, что в ночь со среды на четверг на дорогах ожидается ухудшение видимости и затруднение движения транспорта, возможны заторы и аварийные ситуация, а также увеличение количества ДТП, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов.

Водителем ведомство рекомендует не совершать резких маневров при управлении машиной, не превышать скорость и избегать обгонов.

Напомним, снег в столице будет идти до конца недели, но при этом умеренный. По прогнозам синоптиков к воскресенью осадки закончатся, но, скорее всего, вернутся в начале следующей недели.

Как вести себя во время гололеда на дорогах

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