МЧС предупреждает о возможном увеличении ДТП из-за снегопада в Москве

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Ночью в Москве продолжится снегопад, столичное управление МЧС предупреждает о возможных заторах и увеличении аварий на дорогах.

"В ночь с 10 на 11 декабря до 03.00 сохранится снег, местами сильный. Ожидаемый прирост свежевыпавшего снега местами до 8-12 см", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС предупреждают, что на дорогах ожидается ухудшение видимости и затруднение движения транспорта, возможны заторы и аварийные ситуация, а также увеличение количества ДТП, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов.

Столичное управление МЧС рекомендовало ГИБДД усилить контроль движения на магистралях и аварийных участках дорог. Водителем же ведомство рекомендует не совершать резких маневров при управлении машиной, не превышать скорость и избегать обгонов.

Ранее M24.ru сообщало, что в столице 11 декабря может образоваться гололед. Причиной этому послужит потепление и снег с дождем.

Снег в столице будет идти до конца недели, но при этом умеренный. По прогнозам синоптиков к воскресенью осадки закончатся, но, скорее всего, вернутся в начале следующей недели.

Напомним, убирать снег и лед с улиц Москвы готовы 10 тысяч снегоуборщиков. Если потребуется, люди и техника будут работать круглые сутки. Главное, чтобы им не мешали сами автомобилисты.