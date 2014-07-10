Доехать от Ховрина до Западного Дегунина можно будет всего за минуту

Фото: М24.RU

После открытия нового участка дороги и эстакад от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы жители райнов Ховрино и Западное Дегунино станут гораздо ближе друг к другу. По информации департамента строительства Москвы, дистанция между районами, которые ранее были разделены железнодорожной веткой, значительно уменьшится.

Фото: ru.facebook.com/DepStroyMos

Ранее автомобилистам из Ховрина и Западного Дергунина приходилось преодолевать 9-километровый маршрут и тратить более 20 минут, чтобы попасть в соседний район. Теперь ситуация радикально изменится: расстояние сократится до 260 метров, а время в пути – до одной минуты.

Как сообщало издание М24.ru, строительные работы на некоторых участках Фестивальной и Зеленоградской улиц завершены на 75-90 процентов. Строителям остается проложить теплосети, провести дождевую канализацию, реконструировать пешеходные переходы. Общая протяженность новых эстакад в районе Фестивальной улицы и Бусиновской развязки составит 4,38 километра. Также появится новый участок дороги от Фестивальной до Талдомской улицы протяжённостью 1,93 километра.

Полное завершение работ запланировано на конец 2014 года.