Началось строительство эстакады на Мичуринском проспекте

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Департамент строительства Москвы объявил о начале строительства эстакады на пересечении улицы Лобачевского и Мичуринского проспекта.

Проект строительства предусматривает возведение эстакады длиной 235 метров, ширина проезжей части составит шесть полос. Реконструкция проезжей части призвана обеспечить бессветофорное движение по Мичуринскому проспекту на участке в 1,7 километра.

Кроме того, ведется строительство еще одной эстакады через Осенний бульвар, улицы Маршала Тимошенко и Академика Павлова. Ее протяженность составит 620 метров, по всей длине конструкции будут установлены шумозащитные экраны.

Строительство ведется в рамках реконструкции участка Балаклавский проспект – Рублевское шоссе; обе эстакады планируется сдать в августе 2013 года.