Водителей предупредили о гололедице на дорогах столицы

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей об осложнении ситуации на дорогах в связи с резким похолоданием.
Как говорится в сообщении, в настоящее время в городе идет снег, в связи с чем на дорогах в утренние и вечерние часы может образовываться гололедица. Кроме того, появление тумана сокращает видимость.
Водителей просят соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.
Также предельно внимательными и осторожными просят быть пешеходов, им необходимо учитывать возможное образование наледи на проезжей части и ограниченную видимость из-за мокрого снега и помнить о соблюдении всех мер личной безопасности при переходе дороги.
Ссылки по теме
Напомним, в вечерний час пик в столице ожидается осложнение дорожной ситуации. Это связано с ухудшением погоды и снегопадами.
Вероятнее всего заторы в районе Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на Волгоградском и Рязанском проспектах, Люблинской улице и проспекте Андропова.
Автомобилистам советуют быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом.