Водителей предупредили о гололедице на дорогах столицы

Снегопад и гололед осложнили движение в столице

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей об осложнении ситуации на дорогах в связи с резким похолоданием.

Как говорится в сообщении, в настоящее время в городе идет снег, в связи с чем на дорогах в утренние и вечерние часы может образовываться гололедица. Кроме того, появление тумана сокращает видимость.

Водителей просят соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Как вести себя во время гололеда на дорогах

Также предельно внимательными и осторожными просят быть пешеходов, им необходимо учитывать возможное образование наледи на проезжей части и ограниченную видимость из-за мокрого снега и помнить о соблюдении всех мер личной безопасности при переходе дороги.

Напомним, в вечерний час пик в столице ожидается осложнение дорожной ситуации. Это связано с ухудшением погоды и снегопадами.

Вероятнее всего заторы в районе Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на Волгоградском и Рязанском проспектах, Люблинской улице и проспекте Андропова.

Автомобилистам советуют быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом.