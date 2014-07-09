Альтернативой яблоням вдоль дорог могут стать клены и липы - эксперт

Вдоль столичных трасс приживется шиповник, боярышник и клен – эксперт

Вдоль московских трасс хорошо приживется шиповник, декоративные виды смородины и боярышник, а вместо яблонь лучше высаживать шаровидный клен и мелколиственные липы, рассказала в эфире радио "Москва FM" дизайнер-садовод Ольга Платонова.

"Шиповник нормально выдерживает любую нагрузку и соседство с машинами. Если говорить о смородине, то это могут быть только декоративные виды. Например, Альпийская", - сказала она.

Напомним, что вдоль столичных дорог планируется высадить смородину, шиповник, яблони и барбарис. По заказу Москомархитектуры были разработаны стандарты по благоустройству 19 московских вылетных магистралей.

По словам Платоновой, яблони могут стать проблемой для города. Их уже пробовали высаживать на проспекте Вернадского и на Кутузовском проспекте, сейчас эти старые деревья выглядят некрасиво.

"У них нужно обрезать ствол, иначе со временем он отламывается, и зрелище становится неприглядным. Кроме того, нужно убирать опавшие плоды и листья с газона", - пояснила она.

Эксперт отметила, что у нас есть более неприхотливые деревья, чем яблони, за которыми не нужен специальный уход: "Например, сейчас появилось очень много шаровидных кленов, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате, их не нужно стричь. Мелколиственные липы тоже не доставляют никаких проблем, боярышник. Альтернативы есть".

Кроме того, очень важно, как будут высаживать растения - делать живые изгороди либо высаживать отдельными кустами, это тоже влияет на приживаемость растений, подчеркнула Платонова.

Как ранее сообщало M24.ru, главная задача озеленения вылетных магистралей - организация санитарно-защитной полосы между пешеходной зоной и проезжей частью, а также снижение шума.

Например, такие магистрали как Варшавское, Ленинградское, Ярославское шоссе, формируют не только транспортную систему города, но и его архитектурный облик. Для того чтобы магистрали гармонировали друг с другом и остальной городской средой, были разработаны новые стандарты их благоустройства.