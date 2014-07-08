В столице могут усилить контроль за качеством дорог

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Мобильная лаборатория по контролю за дорожным строительством может появится в столице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Виктора Егорова.

По его словам, в городе за последние годы значительно увеличились темпы дорожного строительства. Работы ведутся в больших объемах, необходимо проводить обследования и испытания на строящихся объектах дорожной инфраструктуры.

Егоров также отметил, что в структуре Центра уже работает стационарная лаборатория дорожного строительства.

"Мы не стоим на месте, и планируем приобрести мобильную дорожную лабораторию, которая позволила бы более оперативно проводить все необходимые измерения и испытания", - пояснил руководитель столичного Центра экспертиз.

Инициатива уже получила поддержку заммэра Москвы по вопросам комплекса градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Добавим, что в первом полугодии 2014 года Центр провел порядка 5,6 тысяч проверок строящихся объектов.

Как уточнил Егоров, за первые 6 месяцев текущего года организация должна была провести около 5,2 тысяч различных проверок. Однако на деле Центр превысил поставленные задачи и выполнил 5,6 исследований.

Всего в 2014 году должно быть проведено 12 тысяч обследований и испытаний. В 2013 году эксперты Центра провели почти 8,7 тысяч проверок, подытожил чиновник.