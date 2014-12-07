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Москва 24

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Город

07 декабря 2014, 10:23

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снега

дороги благоустройство коммунальные службы снегопады снегоуборочная техника Александр Орешкин

На очистку города от снега вышло 8 тысяч единиц коммунальной техники

Московские коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада, выпавшего в ночь на 7 декабря, передает телеканал "Москва 24".

Службам предстоит очистить все улицы и посыпать их реагентами. В усиленном режиме им предстоит работать на протяжении недели – синоптики обещают, что снега выпадет много.

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По данным главы ГБУ "Автомобильные дороги Москвы" Александра Орешкина, на улицы вышло около 8 тысяч единиц техники. "В зависимости о района выпало от 3 до 5 сантиметров снега", - добавил он.

Коммунальщики также просят водителей не мешать работе снегоуборочных машин и не оставлять машины там, где это запрещено.

Ранее сообщалось, что за три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники. Также в распоряжении столичных коммунальщиков находится 56 стационарных и 149 мобильных снегосплавильных пунктов, которые во время сильных снегопадов могут перемещаться по городу и плавить снег на месте.

Напомним, что власти также оборудовали 184 пешеходных перехода системой снегоудаления. Система снегоудаления включает в себя специальный кабель, который прокладывают под каждую ступеньку и подсоединяют к датчику температуры. При сильных морозах и во время образовании наледи на ступеньках датчик включает обогрев.

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