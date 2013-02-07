Примыкающий к столице участок дублера М10 могут открыть в 2014 году

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Примыкающий к столице участок федеральной трассы Москва - Санкт-Петербург планируется построить в 2014 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на трассе необходимо обустроить развязки и "принять" новый транспортный поток, передает телеканал "Москва 24".

Большинство же участков трассы откроют к 2018 году. Строительство скоростной автомобильной трассы Москва - Санкт-Петербург, которая должна стать дублером действующей магистрали М10, затянулось из-за ситуации с Химкинским лесом.

Кроме того, в 2013 году столичные власти планируют начать реконструкцию Калужского шоссе, строительство метро в Румянцево и обустройство "Сколково", а также открыть развязки на Профсоюзной улице и Дмитровском шоссе и новый съезд на МКАД с улицы Подольских курсантов.