Движение по Авиационной улице ограничено до 15 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение на Авиационной улице на северо-западе столицы ограничили до 15 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, проехать нельзя по одной полосе от дома №77 до дома №79. В департаменте уточняют, что это связано с монтажом инженерных коммуникаций.

Фото: dt.mos.ru

Ранее M24.ru сообщало, что до 20 сентября из-за реконструкции газопровода нельзя проехать по 3-му Павловскому переулку на юге столицы. Движение ограничено по одной полосе проезжей части 3-го Павловского переулка. Кроме того, нельзя проехать по одной полосе 1-го Павловского переулка от дома №3 до пересечения с Павловской улицей.

Также движение ограничено по одной полосе проезжей части Павловской улицы от пересечения с 1-м Павловским переулком до пересечения с 3-им Павловским переулком.

Отметим, что на участке Подколокольного переулка тоже ограничат движение из-за монтажа инженерных коммуникаций. Ограничения будут действовать до 29 марта.

Кроме того, в связи с реконструкцией водопровода перекрыта часть улицы Мастеровая. Участок улицы от дома №4 до дома №2 будет закрыт для транспорта с 5 февраля до 20 апреля.