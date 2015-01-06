В Москву 28-29 декабря въехало рекордное количество наземного транспорта - мэр

Мэр Москвы посетил Ситуационный центр ЦОДД

В Москву 28-29 декабря въехало рекордное количество наземного транспорта - 3,5 миллионов единиц. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра Ситуационного центра ЦОДД.

"В предновогодние дни - 28 и 29 декабря - зафиксирован рекорд количества наземного транспорта, которое въехало в Москву, - это 3,5 миллиона. Причем, должен отметить, что половина этих машин двигалась даже не с территории Москвы и Московской области, а из других регионов", - сказал мэр.

По его словам, в этот же период было зафиксировано абсолютное количество пассажиров на метро - 9 миллионов 700 тысяч человек. "То есть и на дорогах и на городском транспорте двигалось максимальное количество пассажиров за всю историю наблюдения", - подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее M24.ru сообщало, что с начала 2015 года около 35 миллионов пассажиров воспользовались общественным транспортом Москвы. Это почти на 1 миллион больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Отметим, что в ночь с 6 на 7 января метрополитен будет работать до двух часов ночи. Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до трех часов ночи, то есть на два часа дольше обычного. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.