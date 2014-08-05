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05 августа 2014, 11:50

Эксперимент "поворот на "красный" признан неудачным

дороги Александр Поляков повороты

Фото: probok.net/

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) признал неудачным эксперимент, в ходе которого можно было поворачивать направо при "красном" сигнале светофора, сообщил замглавы организации Александр Поляков.

"Таблички "Уступи всем и можно направо" ставят исключительно в городах с низким транзитным потоком, когда подавляющее большинство водителей знакомо с организацией дорожного движения", - отметил Поляков. Его слова приводит Агентство "Москва".

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Аналогичные стрелки в Москве можно ставить только там, где можно обеспечить поворот без помех основному потоку транспорта, добавил глава ЦОДД.

Напомним, в июне 2013 года в Москве стартовал пилотный проект по повороту направо на запрещающий сигнал светофора, инициатором выступил экспертный центр Probok.net.

Специалисты центра подсчитали, что такая мера снизит дорожные заторы на 15% и расход бензина на 10%.

Позже поворот на "красный" планировали разрешить по всей России и внести соответствующие поправки в ПДД. Такое правило, кстати, действует в некоторых штатах США, В Германии и частично в Азии. Также в некоторых странах можно поворачивать направо на "красный".

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