Движение по 3-му Павловскому переулку ограничили до 20 сентября

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Движение по 3-му Павловскому переулку на юге столице ограничили до 20 сентября из-за реконструкции газопровода, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Движение ограничено по одной полосе проезжей части 3-го Павловского переулка. Кроме того, нельзя проехать по одной полосе 1-го Павловского переулка от дома №3 до пересечения с Павловской улицей.

Фото: dt.mos.ru

Также движение ограничено по одной полосе проезжей части Павловской улицы от пересечения с 1-м Павловским переулком до пересечения с 3-им Павловским переулком.

Отметим, что на участке Подколокольного переулка тоже ограничат движение из-за монтажа инженерных коммуникаций. Ограничения будут действовать до 29 марта 2015 года.

Кроме того, в связи с реконструкцией водопровода перекрыта часть улицы Мастеровая Участок улицы от дома 4 до дома 2 будет закрыт для транспорта с 5 февраля до 20 апреля.