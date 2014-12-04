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Город

04 декабря 2014, 11:56

Работы на Щелковском шоссе завершат весной 2015 года

дороги реконструкция Щелковское шоссе проекты стройкомплекс Москвы магистрали строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

Реконструкция Щелковского шоссе завершится в мае следующего года, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью газете "Московская перспектива". Работы начались в середине 2014 года, а закончить их планировали до января.

По его словам, сроки окончания работ сдвинулись не только по вине строительной компании, но и из-за проблем с освобождением территории в районе Щелковского автовокзала. Разрывать контракт с компанией "Трансстрой" департамент не будет.

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Отметим, после реконструкции шоссе увеличится до трех-четырех полос в каждом направлении. Здесь появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта от улицы Преображенский Вал до МКАД, 33 заездных кармана, посадочные площадки и павильоны ожидания на остановках.

На пересечении шоссе с 9-ой Парковой улицей построят двухуровневую транспортную развязку длиной 574 метра.

На вылетной магистрали построят новые либо реконструируют старые светофоры. Кроме того, появится три новых подземных перехода, а два существующих реконструируют.

На дороге обустроят велодорожки и места для парковок. Прилегающие территории озеленят, а окна в домах, примыкающих к шоссе, заменят на шумозащитные.

"Москва строится": Щелковское шоссе

Напомним, ранее за последние четыре года объемы дорожного строительства в Москве выросли в четыре раза.

По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, с 2014 по 2017 год в столице будет построено 268 километров дорог, что это в два раза больше, чем в период с 2011 по 2013 год.

Также чиновник сказал, что реализация крупных проектов в области дорожного строительства вроде Северо-Западной и Северо-Восточной хорды существенно повышают городскую мобильность.

Северо-Западную хорду могут сдать в 2016 году, а недавно столичные власти объявили тендер на строительство участка Северо-Восточной хорды, которая соединит юго-восток и север города.

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