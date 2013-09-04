Открыто движение на улице Подольских Курсантов

На улице Подольских Курсантов открылся новый участок дороги

На юге Москвы открыто движение на участке от улицы Подольских Курсантов до МКАД. Первые машины проехали по новой дороге в среду с 11:33, церемонию открытия провел Сергей Собянин.

Как отметил врио мэра Москвы, магистраль транспортной развязки на МКАД была построена всего за 18 месяцев вместо предполагаемых 33. Ускорить строительство удалось несмотря на то, что дорожникам пришлось переносить большое число коммуникаций.

Дорогу построили по просьбам местных жителей, которые жаловались на то, что через микрорайоны проходит огромный поток грузовиков.

"Мы договорились, что построим отдельный выезд на МКАД из этих районов, и построили дорогу и выезд на МКАД через промзону" - заявил Собянин.

Улица продлена на полтора километра, здесь появилась эстакадная развязка над МКАД, которая позволит автомобилистам выезжать на кольцевую, минуя густонаселенный жилой сектор Западного Бирюлево. С появлением новой дороги улучшится транспортная ситуация в районах Бирюлево Западное и Чертаново Южное, сократится движение грузового транспорта по Варшавскому шоссе от МКАД до улицы Подольских Курсантов, по Востряковскому проезду и в жилых кварталах района Бирюлево Западное.

Ширина нового участка дороги – три полосы в каждую сторону, а также по две полосы на обеих эстакадах.