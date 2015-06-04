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Столичное управлении ГИБДД просит водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилистов призывают соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого торможения и использовать внешние световые приборы.

"Пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Ранее M24.ru сообщало, что в четверг, 4 июня, в столице ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза.

Столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Его прохождение в большинстве районов будет сопровождаться кратковременными ливневыми дождями, местами грозами, и понижением температуры.