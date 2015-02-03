Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

3 февраля, 18:42

Развязку на пересечении МКАД и Рязанки реконструируют до конца года

дороги реконструкция проекты стройкомплекс Москвы Андрей Бочкарев Рязанский проспект строительство и реконструкция

Фото: m24.ru

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Рязанского проспекта планируют завершить до конца года. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"К концу лета строители обещают завершить реконструкцию улично-дорожной сети с внешней стороны МКАД, открыть эстакаду МКАД - Лермонтовский проспект и подземный пешеходный переход через МКЖД", - отметил Бочкарев.

Сам проект предусматривает строительство правоповоротной эстакады длиной 178 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Рязанку по направлению в центр, а также левоповоротной эстакады длиной 167 метров с внешней стороны МКАД на Лермонтовский проспект по направлению в центр.

Кроме того, на трассе построят двухполосный транспортный тоннель, который позволит выехать на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Строители также расширят Рязанский и Лермонтовский проспекты и строения путепровода на пересечении с Рязанкой.

Как реконструируют Рязанский проспект

На данный момент на развязке строят опоры двух эстакад и устанавливают сваи для строительства тоннеля. Идут работы по перекладке водопровода, дождевой и бытовой канализаций. К переносу линии электропередач приступят весной.

Ранее M24.ru сообщало, что 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них - на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году.

Ссылки по теме

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок. Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу. А реконструированы будут развязки МКАД с:

  • Дмитровским шоссе;
  • Рязанским проспектом;
  • Бесединским шоссе;
  • Каширским шоссе;
  • улицей генерала Дорохова;
  • Можайским шоссе;
  • Молодогвардейской улицей;
  • Волоколамским шоссе;
  • Профсоюзной улицей;
  • Ленинским проспектом.

Напомним, в октябре прошлого года Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на развязке Мичуринского проспекта и МКАД. Длина новой двухполосной эстакады составляет 761 метр. Планируется, что она увеличит пропускную способность Мичуринской развязки на 20-25% благодаря тому, что развязки типа "клеверный лист" заменили направленным съездом.

12 сентября мэр открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет. Реконструкция развязки позволила разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.

Сайты по теме

Сюжеты: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы Реконструкция МКАД

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать