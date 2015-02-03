Развязку на пересечении МКАД и Рязанки реконструируют до конца года

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Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Рязанского проспекта планируют завершить до конца года. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
"К концу лета строители обещают завершить реконструкцию улично-дорожной сети с внешней стороны МКАД, открыть эстакаду МКАД - Лермонтовский проспект и подземный пешеходный переход через МКЖД", - отметил Бочкарев.
Сам проект предусматривает строительство правоповоротной эстакады длиной 178 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Рязанку по направлению в центр, а также левоповоротной эстакады длиной 167 метров с внешней стороны МКАД на Лермонтовский проспект по направлению в центр.
Кроме того, на трассе построят двухполосный транспортный тоннель, который позволит выехать на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Строители также расширят Рязанский и Лермонтовский проспекты и строения путепровода на пересечении с Рязанкой.
На данный момент на развязке строят опоры двух эстакад и устанавливают сваи для строительства тоннеля. Идут работы по перекладке водопровода, дождевой и бытовой канализаций. К переносу линии электропередач приступят весной.
Ранее M24.ru сообщало, что 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них - на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году.
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Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок. Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.
В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу. А реконструированы будут развязки МКАД с:
- Дмитровским шоссе;
- Рязанским проспектом;
- Бесединским шоссе;
- Каширским шоссе;
- улицей генерала Дорохова;
- Можайским шоссе;
- Молодогвардейской улицей;
- Волоколамским шоссе;
- Профсоюзной улицей;
- Ленинским проспектом.
Напомним, в октябре прошлого года Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на развязке Мичуринского проспекта и МКАД. Длина новой двухполосной эстакады составляет 761 метр. Планируется, что она увеличит пропускную способность Мичуринской развязки на 20-25% благодаря тому, что развязки типа "клеверный лист" заменили направленным съездом.
12 сентября мэр открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет. Реконструкция развязки позволила разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.
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