Развязку на пересечении МКАД и Рязанки реконструируют до конца года

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Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Рязанского проспекта планируют завершить до конца года. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"К концу лета строители обещают завершить реконструкцию улично-дорожной сети с внешней стороны МКАД, открыть эстакаду МКАД - Лермонтовский проспект и подземный пешеходный переход через МКЖД", - отметил Бочкарев.

Сам проект предусматривает строительство правоповоротной эстакады длиной 178 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Рязанку по направлению в центр, а также левоповоротной эстакады длиной 167 метров с внешней стороны МКАД на Лермонтовский проспект по направлению в центр.

Кроме того, на трассе построят двухполосный транспортный тоннель, который позволит выехать на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Строители также расширят Рязанский и Лермонтовский проспекты и строения путепровода на пересечении с Рязанкой.

Как реконструируют Рязанский проспект

На данный момент на развязке строят опоры двух эстакад и устанавливают сваи для строительства тоннеля. Идут работы по перекладке водопровода, дождевой и бытовой канализаций. К переносу линии электропередач приступят весной.

Ранее M24.ru сообщало, что 12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них - на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году.

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок. Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу. А реконструированы будут развязки МКАД с:

Дмитровским шоссе;

Рязанским проспектом;

Бесединским шоссе;

Каширским шоссе;

улицей генерала Дорохова;

Можайским шоссе;

Молодогвардейской улицей;

Волоколамским шоссе;

Профсоюзной улицей;

Ленинским проспектом.

Напомним, в октябре прошлого года Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на развязке Мичуринского проспекта и МКАД. Длина новой двухполосной эстакады составляет 761 метр. Планируется, что она увеличит пропускную способность Мичуринской развязки на 20-25% благодаря тому, что развязки типа "клеверный лист" заменили направленным съездом.

12 сентября мэр открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет. Реконструкция развязки позволила разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.