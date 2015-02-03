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3 февраля, 14:19

Шереметьево рекомендует пользоваться аэроэкспрессами из-за заторов на дорогах

дороги Шереметьево пробки снегопад трафик аэроэкспрессы ж/д и вокзалы авиа и аэропорты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Шереметьево рекомендует москвичам добираться до аэропорта на аэроэкспрессах. Это связано со сложной дорожной ситуацией, которая сложилась из-за снегопада, передает пресс-служба аэропорта.

Аэроэкспрессы регулярно курсируют от Белорусского вокзала, а продолжительность поездки составляет 35-40 минут. Это помогает оптимально рассчитывать время.

Ранее M24.ru сообщало, что около 14 тысяч единиц спецтехники выйдет 3 февраля на улицы Москвы в связи с прогнозируемым снегопадом. По прогнозам, в столице выпадет 6-8 см осадков. Осадки продолжатся, как минимум, до 22.00, при температуре ноль - минус два градуса.

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Поскольку погодные условия в Москве будут способствовать образованию наледи, под особый контроль будет взята очистка кровель зданий. Также коммунальные службы в усиленном режиме будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и объектам социальной сферы.

Синоптики Гидрометцентра России, в свою очередь, объявили в Центральной России "оранжевый" уровень опасности в связи с ухудшением погоды. По данным метеослужбы, сегодня в Москве, Московской, Владимирской, Тверской областях ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, ветер до 17 м/с.

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